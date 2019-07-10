Донецкий «Олимпик» подал иск против Федерации футбола Украины. Клуб обвиняет организацию в фальсификации доказательств договорных матчей.

«Олимпик» собирается оспорить решение ФФУ по делу о договорных матчах с участием молодежных команд U19 и U21. По мнению представителей клуба, дело было заведомо сфабриковано.

В конце июня президент «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал, что у клуба есть доказательства фальсификации доказательств со стороны главы Комитета этики и честной игры Франческо Баранки. В частности, руководитель клуба показал документы с поддельными комментариями экспертов.

Об исходе дела говорить пока рано, однако разбирательство с ФФУ явно окажется недешевым. Одна только подача документов в CAS в подобном деле стоит около 50 тысяч евро. Это без учета расходов на перелеты делегации, адвокатов и другие сопутствующие траты.

Фото: «Twitter» донецкого «Олимпика»

Источник: bookmaker-ratings.ru