Сослан Джанаев может перейти в ЦСКА

Автор: Анатолий Акулов 0

Сослан Джанаев

32-летний вратарь может перебраться в чемпионат России. Сосланом Джанаевым интересуется московский ЦСКА.

Сообщается, что российский вратарь последнюю неделю находился в расположении «Сочи». Однако, уже сегодня он может подписать контракт с «армейцами» на один сезон.

Напомним, в настоящее время Джанаев находится в статусе свободного агента. Вторую половину прошедшего сезона он провел в польском клубе «Медзь».

Интерес к нему также проявляют  «Легия», «Уфа» и несколько турецких команд. Джанаев занимался в детской академии ЦСКА, выступал за клуб на молодежном уровне.

В минувшем розыгрыше чемпионата Польши он провел 7 матчей. В проведенных встречах Джанаев пропустил 13 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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