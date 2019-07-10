Сослан Джанаев может перейти в ЦСКА

32-летний вратарь может перебраться в чемпионат России. Сосланом Джанаевым интересуется московский ЦСКА.

Сообщается, что российский вратарь последнюю неделю находился в расположении «Сочи». Однако, уже сегодня он может подписать контракт с «армейцами» на один сезон.

Напомним, в настоящее время Джанаев находится в статусе свободного агента. Вторую половину прошедшего сезона он провел в польском клубе «Медзь».

Интерес к нему также проявляют «Легия», «Уфа» и несколько турецких команд. Джанаев занимался в детской академии ЦСКА, выступал за клуб на молодежном уровне.

В минувшем розыгрыше чемпионата Польши он провел 7 матчей. В проведенных встречах Джанаев пропустил 13 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат