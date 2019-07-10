Василий Кикнадзе: «Скорее всего, Гильерме останется до 31 декабря, а потом уйдет»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал ситуацию с контрактом вратаря Гильерме. Стороны не могут договориться о новом контракте.

По его словам, Гильерме, скорее всего, покинет клуб, но не этим летом, а зимой. «Мы предложили договор 1+1 и 1,9 миллиона евро (в год), потом серьезно увеличили сумму. Но мы не готовы повторить предложение, которое сделал Гильерме другой московский клуб», — отметил он.

Хотим продлить с ним контракт по схеме 1+1. Такой хороший, крепкий контракт. Но другой клуб хочет его сейчас, а сейчас мы его не отдадим. Скорее всего, Гиля останется до 31 декабря и потом уйдет», – сказал Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что Гильерме договорился о новом соглашении с «Локомотивом». Сам голкипер на встрече с болельщиками заявил, что хочет остаться в клубе, но не все зависит от него.

В прошедшем сезоне 33-летний вратарь провел 30 матчей в чемпионате России. В составе «железнодорожников» он завоевал серебряные медали Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс