Никлас Бендтнер перешел в «Копенгаген»

Автор: Анатолий Акулов 0

Бендтнер

31-летний нападающий покинул чемпионат Норвегии. Форвард «Русенборга» официально перешел в «Копенгаген».

Соглашение датского клуба с датским игроком рассчитано до конца года. Уже завтра футболист присоединится к тренировкам с новой командой.

Напомним, в конце прошлого года Бендтнер был приговорен к 50 суткам тюремного заключения в качестве наказания за нападение на таксиста. Однако, срок позже заменили домашним арестом.

В прошедшем сезоне нападающий провел 23 матча в чемпионате Норвегии. На его счету 5 голов и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Копенгагена»

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