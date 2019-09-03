Никлас Бендтнер перешел в «Копенгаген»

31-летний нападающий покинул чемпионат Норвегии. Форвард «Русенборга» официально перешел в «Копенгаген».

Соглашение датского клуба с датским игроком рассчитано до конца года. Уже завтра футболист присоединится к тренировкам с новой командой.

Напомним, в конце прошлого года Бендтнер был приговорен к 50 суткам тюремного заключения в качестве наказания за нападение на таксиста. Однако, срок позже заменили домашним арестом.

В прошедшем сезоне нападающий провел 23 матча в чемпионате Норвегии. На его счету 5 голов и 5 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Копенгагена»