Алексис Санчес выбрал игровой номер в «Интере»

Чилийский хавбек продолжит карьеру в чемпионате Италии. 30-летний полузащитник определился с игровым номером в «Интере».

Полузащитник Алексис Санчес будет выступать за «нерадзурри» под 7-м номером. О переходе 30-летнего футболиста из «МЮ» в итальянский клуб на правах аренды стало известно 29 августа.

Отметим, что ранее под этим номером за «черно-синих» играли такие футболисты, как Луиш Фигу, Филиппе Коутиньо и Жоффре Кондогбиа.

В прошедшем сезоне Санчес провел 20 матчей в чемпионате Англии. В его активе 1 гол и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «твиттер» «Интера»