Александр Максименко – лучший игрок «Спартака» в августе

Автор: Анатолий Акулов 0

Болельщики «Спартака» определили лучшего игрока команды в августе. Победа в голосовании досталась вратарю Александру Максименко.

45% проголосовавших назвали лучшим 21-летнего голкипера команды. Отметим, что в августе Максименко пропустил 3 гола в 4-х матчах.

Второе место занял капитан команды Георгий Джикия (17%). Третьим по итогам опроса стал его партнер по центру защиты Самюэль Жиго (10%).

В текущем сезоне Александр провел 8 матчей в чемпионате России. Он пропустил 8 голов и отыграл 2 матча на ноль.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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