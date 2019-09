Нголо Канте пришел на свадьбу дочери болельщика «Челси»

Французский полузащитник посетил торжественное событие. Мероприятие проводилось в честь свадьбы дочери поклонника лондонского клуба.

28-летний хавбек получил приглашение от болельщика «синих» Фрэнка Халида. Изначально, Канте не собирался приходить из-за предстоящего матча «Челси» и игр сборной Франции.

Однако, получив травму, футболист решил посетить свадьбу. Многие гости фотографировались с игроком, а некоторые даже советовали ему поменять клуб.

Напомним, в мае прошлого года Канте также навещал Фрэнка в больнице. Халид тогда перенес операцию на сердце.

When your favourite @ChelseaFC player attends your daughters wedding, it’s an amazing feeling. Thank you @nglkante 💙 #CFC pic.twitter.com/kVKnKTNUil

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 1, 2019