«Лестер» предлагал «Локомотиву» за Соломона Кверквелию 10 млн. евро

27-летний защитник мог перебраться в Англию в 2018 году. Грузинский футболист был близок к переходу в «Лестер».

Агент Мамука Джугели рассказал о несостоявшемся трансфере игрока в английскую Премьер-лигу. А также оценил трудности при переходе Соломона из «Рубина» в «Локомотив».

«Почему мне нравится Сайманов (ген. директор «Рубина») : он очень легко выслушает просьбу, обсудит ее и, скорее всего, быстро решит. Но там не было ничего сложного, мы с ним очень легко договорились», — отметил агент.

«Соломон отказался от перехода в «Лестер», так как хотел стать чемпионом. Сказал: «Еще на шесть месяцев останусь, не подведу Семина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом», — поделился Джугели.

«Предлагали десятку (миллионов евро), прислали официальную бумагу. Если бы он захотел, то поехал бы в «Лестер» еще тогда. Кверквелия знает себя и верит, что у него будут хорошие предложения, – сказал Мамука.

В прошедшем сезоне грузин провел 30 матчей в российской Премьер-лиге. В его активе 1 гол.

Фото: Global Look Press

Источник: Бизнес Online