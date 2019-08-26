Родриго Бекао забил «Милану» в первом же матче в Серии А

Бывший армеец Родриго Бекао успешно начал итальянский этап карьеры. Бразилец отметился результативным действием в матче с «Миланом».

«Удинезе» в домашнем матче победил «Милан». Встреча 1-го тура Серии А завершилась минимальной победой «черно-белых».

Единственный гол в игре на счету Родриго Бекао. Бразильский защитник забил гол на 72-й минуте встречи.

Голевую передачу отдал Родриго де Пауль. Напомним, 23-летний игрок перешел в «Удинезе» из ЦСКА этим летом и подписал с итальянским клубом контракт до 2024 года.

В прошедшем сезоне Бекао провел 28 матчей в чемпионате России. Результативными действиями футболист не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс