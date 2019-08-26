Агент Сильвестра Игбоуна: «Контракта с ЦСКА еще нет»

Нигерийский нападающий «Уфы» может в скором времени покинуть команду. У клуба сразу несколько предложений из российской Премьер-лиги.

Агент Йенсен Бек, представляющий интересы форварда Сильвестра Игбоуна, прокомментировал информацию о возможных вариантах продолжения карьеры футболиста. По его словам, конкретных договоренностей с покупателями пока нет.

«До закрытия трансферного окна осталось шесть дней. Будем ждать, что произойдет», — сказал Бек.

«Контракта еще нет (об интересе со стороны ЦСКА). Мы говорим с «Уфой» насчет двух конкретных предложений. Два клуба хотят Игбоуна и разговаривают с руководством команды», — отметил Йенсен.

В прошедшем сезоне Сильвестр провел 29 матчей в чемпионате России. В его активе 10 голов и 2 результативные передачи. В текущем розыгрыше в 6-ти играх на его счету 2 гола и 1 ассист.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс