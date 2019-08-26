Ванда Нара о будущем Икарди: «Мауро сказал «нет» ради «Интера»

Агент и жена Ванда Нара рассказала о вариантах продолжения карьеры нападающего миланского клуба. По ее словам, у Мауро не возникало желания уходить из команды Антонио Конте.

Помимо этого, она подтвердила информацию о том, что игрок намерен остаться в Милане. И это несмотря на то, что футболист не входит в планы нового главного тренера «черно-синих».

«Это правда, что он отклонил все предложения ради того, чтобы остаться в «Интере». О его выборе было известно еще в начале лета. На мой взгляд, в итоге он останется в «Интере». Это его решение, пусть будет хоть тысяча трансферных запросов…», — cказала Ванда.

«Он не верит, что его карьера в «Интере» подошла к концу. Не знаю, что может случиться, но знаю, что он сказал, как только открылось трансферное окно. И он остался верен своим словам. Были предложения, которые не отклонил бы никто в мире, но он сказал «нет» ради «Интера», — отметила Нара.

«О переговорах с «Ювентусом» напрямую никто не разговаривал ни с ним, ни со мной. Думаю, Конте отличный тренер, и я надеюсь, что он все же решит выпустить его на поле. Я ничего не жду. Это выбор клуба, и они платят ему зарплату», – заключила жена нападающего.

В прошедшем сезоне Икарди провел 29 матчей в чемпионате Италии. В его активе 11 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia