Синишу Михайловича выписали из больницы после химиотерапии

Автор: Анатолий Акулов 0

Главный тренер «Болоньи» выписан из больницы после первого курса химиотерапии. Ранее у сербского специалиста врачи диагностировали лейкемию.

Сообщается, что 50-летний тренер находится в хорошем состоянии. Все процедуры, которые были ему предписаны, прошли без особых осложнений.

Напомним, Михайлович руководил «Болоньей» с тренерской скамейки в матче 1-го тура Серии А против «Вероны» (1:1). 8 июня специалист продлил с «красно-синими» контракт до 2022 года.

В прошедшем сезоне клуб под руководством серба занял 10-е место в чемпионате Италии. Команда набрала 44 очка в 38-ми матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Болоньи»

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