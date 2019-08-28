Седрик Гогуа близок к переходу в ЦСКА

Африканский защитник «Тамбова» в скором времени может покинуть клуб. 25-летний футболист до конца лета может перебраться в ЦСКА.

Сообщается, что котдивуарец уже прибыл в Москву. В ближайшее время игрок должен пройти медобследование для подписания контракта с армейской командой.

По условиям действующего соглашения с «Тамбовом», отступные за Гогуа составляют 400 тысяч евро. В нынешнем клубе футболист получал 250 тыс рублей в месяц.

По условиям будущего контракта с ЦСКА, его зарплата вырастет почти в 8 раз. Таким образом Седрик будет получать 300 тысяч евро ежегодно. Помимо прочего, его зарплата будет увеличиваться на 5 тысяч евро в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что армейцы предложили за Гогуа 400 тысяч евро. Агент игрока Дмитрий Селюк и спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков подтвердили, что стороны ведут переговоры о возможном трансфере.

В текущем сезоне африканец провел 5 матчей в чемпионате России. На его счету 2 гола.

Фото: Twitter

Источник: «Бизнес Online»