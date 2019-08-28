Габриэла Барбоза может перейти во «Фламенго»

Бразильский полузащитник «Интера» близок к уходу из клуба. 22-летний хавбек близок к возвращению в Бразилию.

Сообщается, что «Фламенго» рассчитывает выкупить у «черно-синих» бразильского футболиста. В свою очередь, клуб уже предложил «нерадзурри» за игрока 18 млн. евро.

Отметим, что во вторник состоялась встреча агентов футболиста с руководством «Интера». В настоящий момент стороны близки к урегулированию последних деталей сделки.

Напомним, сейчас Габигол выступает во «Фламенго» на правах аренды. На его счету 12 голов и 2 результативные передачи в 12-ти матчах текущего сезона бразильской Высшей лиги.

Фото: официальный «twitter» Габриэля Барбозы

Источник: Sky Sport Italia