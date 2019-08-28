Усэйн Болт представил новую форму «Марселя»

Известный ямайский спринтер Усэйн Болт представил специальную форму «Марселя». Она приурочена к 120-летию футбольного клуба.

Марсельский «Олимпик» представил новый комплект формы. В этой экипировке команда будет выступать в сезоне-2019/20.

Отметим, что на презентацию специальным гостем был приглашен рекордсмен мира в беге на 100 метров — Усэйн Болт. Новая форма посвящена 120-летнему юбилею клуба.

Напомним, после завершения карьеры в легкой атлетике Болт продолжил карьеру уже в качестве футболиста. Усэйн принял участие в тренировочном сборе дортмундской «Боруссии», а также выступал в Австралии за «Сентрал Кост Мэринерс».

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» «Марселя»