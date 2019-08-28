Усэйн Болт представил новую форму «Марселя»

Известный ямайский спринтер Усэйн Болт представил специальную форму «Марселя». Она приурочена к 120-летию футбольного клуба.
Марсельский «Олимпик» представил новый комплект формы. В этой экипировке команда будет выступать в сезоне-2019/20.
Отметим, что на презентацию специальным гостем был приглашен рекордсмен мира в беге на 100 метров — Усэйн Болт. Новая форма посвящена 120-летнему юбилею клуба.
𝗕𝗢𝗟𝗧 ⚡️𝗢𝗠 #ForeverFaster ⎢#LeFlowDeMarseille pic.twitter.com/P6m9INWRxM
— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 27, 2019
Напомним, после завершения карьеры в легкой атлетике Болт продолжил карьеру уже в качестве футболиста. Усэйн принял участие в тренировочном сборе дортмундской «Боруссии», а также выступал в Австралии за «Сентрал Кост Мэринерс».
Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» «Марселя»