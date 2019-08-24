Кристиан Эриксен может покинуть «Тоттенхэм»

Датчанин может уехать из Англии до конца трансферного окна в Европе. Руководство «шпор» надеется получить выгодное предложение по 27-летнему хавбеку.

Дело в том, что действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2020 года. В случае, если лондонцам не удастся продать своего лидера этим летом, цена на полузащитника может существенно снизиться.

Таким образом, команда Маурисио Почеттино рискует потерять ведущего футболиста в качестве свободного агента. Поэтому в данный момент клуб готов рассмотреть предложения по хавбеку в размере не менее 50 миллионов фунтов.

При этом, сам Эриксен намерен перейти в «Реал», «Барселону» или «Ювентус». Также на него претендует «Атлетико».

В прошедшем сезоне Кристиан провел 35 матчей в чемпионате Англии. В его активе 8 голов и 12 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail