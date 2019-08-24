«Фиорентина» намерена приобрести Рафинью Диаса

Бразильский полузащитник стал приоритетной целью итальянского клуба. В услугах 23-летнего хавбека заинтересована «Фиорентина».

«Фиалки» предложили за футболиста 18 миллионов евро. В трансферном запросе также предусмотрены дополнительные бонусы за успешное выступление в новом клубе.

Отметим, что изначально лиссабонский клуб требовал за Рафинью около 30 миллионов. Однако, вскоре согласился снизить ценник на игрока. В данный момент, стороны согласовывают последние детали трансфера.

Таким образом, о завершении возможной сделки клубы могут объявить уже в начале следующей недели. В прошедшем сезоне Рафинья Диас провел 24 матча в чемпионате Португалии. В его активе 4 гола и 1 результативная передача.

Фото: Twitter

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио