«ПСЖ» по-прежнему интересуется Пауло Дибалой

25-летний нападающий все еще может перебраться в чемпионат Франции. «ПСЖ» не намерен отказываться от приоритетной трансферной цели.

В скором времени парижане проведут переговоры с «Ювентусом» о трансфере аргентинского форварда. Сообщается, что французский клуб предложит 80 млн. евро за переход футболиста.

Отметим, что представители Дибалы и «ПСЖ» заинтересованы в как можно более скором оформлении сделки. Спортивный директор команды — Леонардо — хотел бы оформить переход игрока уже к среде.

Ранее сообщалось, что французский гранд готов предложить футболисту 5-летний контракт с зарплатой 12 млн. евро в год. Помимо «ПСЖ» на Пауло претендует «Интер».

В прошедшем сезоне аргентинец провел 30 матчей в чемпионате Франции. В его активе 5 голов и 6 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail