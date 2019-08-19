Шамиль Газизов об уходе Данилы Кругового: «Сегодня-завтра все решим»

21-летний защитник может покинуть «Уфу» этим летом. В трансфере молодого россиянина заинтересован «Зенит».

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил, что Круговой близок к уходу из клуба. «Сегодня к вечеру или завтра все решим», – сказал он.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют «Зенит» и ЦСКА. А инстаграм Prosportstory даже опубликовал фото с медосмотра игрока в Петербурге. Однако, потом изменил подпись, указав, что это фотография годичной давности.

В прошедшем сезоне Данил провел 9 матчей в чемпионате России. В проведенных встречах на его счету 1 гол.

Фото: официальный «твиттер» «Уфы»

Источник: Спорт-Экспресс