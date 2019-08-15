Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч. «Спартак» одержал волевую победу над «Туном»

В Москве состоялась ответная встреча между «Спартаком» и «Туном». Москвичи одержали волевую победу (2:1) и вышли в следующий раунд.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

СПАРТАК (РОССИЯ) — ТУН (ШВЕЙЦАРИЯ) — 2:1 (0:1)

Москва. 15 августа.

Стадион: «Открытие Арена». 33 000 зрителей.

Судья: Срджан Йованович (Сербия).

«Спартак»: Максименко, Айртон, Жиго, Джикия, Ещенко, Гулиев, Зобнин, Бакаев (Мелкадзе, 76), Мирзов (Мельгарехо, 70), Понсе, Шюррле (Ананидзе, 88).

«Тун»: Фавр, Хавенаар, Каблан, Йосс (Манси, 71), Суттер (Саланович, 79), Гларнер, Стильхарт, Фаткич (Гельми, 63), Нефти, Кастроман, Рапп.

Голы: 0:1 — Гларнер (7), 1:1 — Гларнер (52), 2:1 — Шюррле (58).

Предупреждения: Гулиев (47), Хавенаар (62), Каблан (89).

13 (5) удары (в створ) 12 (5)

12 фолы 12

1 офсайды 2

3 угловые 5

48 % владения мячом 52

Уже на седьмой минуте Гларнер забил гол на выезде, вколотив мяч в дальнюю девятку. «Спартак» ответил дальним ударом Шюррле, но после сейва Фавра мяч угодил в перекладину. Затем Зобнин пробил рядом со штангой. В конце тайма Максименко выручил команду, не позволив сопернику реализовать выход один на один. Во втором тайме спартаковцы сравняли счет. Понсе воспользовался ошибкой Фавра после неудачного сейва. Вратарь «Туна» не справился с ударом Шюррле. Немецкий форвард вскоре забьет второй гол в ворота шаейцарской команды благодаря кроссу Мирзова. Понсе едва не оформил дубль, но аргентинец оказался в положении вне игры. В конце игры Мельгарехо не реализовал момент. Парагваец пробил выше ворот.

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»