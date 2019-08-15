Лука Джорджевич: «Хочу в «Локомотиве» доказать себе и остальным, что я хорош»

Новичок «Локомотива» Лука Джорджевич поделился эмоциями от перехода в клуб. Черногорский форвард перешел из петербургского «Зенита».

«Когда узнал, что есть возможность перейти в «Локомотив», понял, что это хороший шаг вперед для меня. Я видел, что «Локомотив» действительно хочет видеть меня. Очень быстро договорились.

«Локомотив» идеальный вариант для меня. В команде собраны сильные игроки, у меня большие ожидания от сезона. Я хочу доказать себе и остальным, что я хорош.

Конечно, эмоции сильные. Новая команда, все новое для меня. Ребята хорошие,помогают мне. Так что все спокойно.

Проблем с адаптацией не будет. Я уже долго в России, все здесь понимаю, против всех этих ребят играл на поле. Я счастлив, что теперь в одной команде с такими сильными игроками.

Больше всех разговаривал с Чорлукой. Он хорват, приятно, что он рядом. Бранислав Иванович говорил, что в «Локомотиве» семейная атмосфера, что клуб идеальный для меня. Он знает, какой я парень, сказал, что здесь можно прогрессировать.

Хочу наслаждаться возможностью играть за «Локомотив». Буду делать все на тренировках и в играх, чтобы показать, что я достоин играть за «Локомотив», – сказал Джорджевич.

Черногорец был игроком «Зенита» с 2012 по 2019 годы. Джорджевич сыграл 18 игр и забил один гол. Последние два сезона нападающий провел в тульском «Арсенале», сыграл 45 игр и забил 14 голов.

Фото: твиттер клуба «Локомотив»

Источник: официальный сайт «Локомотива»