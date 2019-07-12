«Бетис» готов приобрести Набиля Фекира

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир может продолжить карьеру в Испании. В покупке игрока заинтересован «Бетис».

Севильский клуб хочет приобрести Фекира из-за возможного ухода полузащитника Джовани Ло Чельсо. Аргентинцем интересуется «Тоттенхэм».

Несмотря на то, что трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро, руководство испанского клуба надеется подписать его дешевле, так как его контракт истекает через год. Представители «Бетиса» уже отправились на встречу с 25-летним французом. Агенты Фекира в курсе интереса испанцев, но готовы вести переговоры только в случае ухода Ло Чельсо.

Фекир дебютировал за «Лион» в 2013 году. В прошлом сезоне в 29 матчах Лиги 1 он забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca