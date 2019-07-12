Премьер-лига. 1-й тур. «Динамо» и «Арсенал» не выявили победителя

27-й чемпионат России по футболу стартовал в Туле. Местный «Арсенал» принимал московских динамовцев.

Премьер-лига. 1-й тур.

АРСЕНАЛ (ТУЛА) — ДИНАМО (МОСКВА) — 1:1 (0:1)

Тула. 12 июля.

Стадион: «Арсенал».

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Арсенал Тула»: Левашов, Григалава, Беляев, Альварес, Комбаров, Горбатенко, Костадинов, Ткачев, Лесовой, Банда (Тудорие, 73), Э. Кангва.

«Динамо»: Шунин, Плиев, Евгеньев, Шунич, Морозов, Теттех, Юсупов (Соу, 80), Шиманьски, Жоаозиньо, Кардозу (Панченко, 71), Шейдаев (Грулев, 88).

Голы: 0:1 — Кардозу (16), 1:1 — Григалава (84).

Предупреждения: Кардозу (41), Плиев (58), Евгеньев (61).

18 (2) удары (в створ) 15 (6)

15 фолы 17

1 офсайды 4

4 угловые 4

53 % владения мячом 47

Автором первого гола в сезоне 2019/2020 стал португалец Кардозу. Полузащитник «Динамо» удачно пробил на исполнение, гол был забит на 15-й минуте встречи. Гости продолжали владеть инициативой, однако больше не создали опасных моментов. Дальние удары Плиева и Морозова не были опасными. Во втором тайме «Арсенал» стал активнее атаковать. Удар Горбатенко с трудом отбил Шунин, Ткачев пробил в падении, но мяч пролетел выше ворот. За пять минут до конца основного времени Григалава мощным ударом сравнял счет. Команды вторую очную встречу подряд играют вничью. В мае команды разошлись миром в Москве, сыграв со счетом 3:3.

Фото: твиттер клуба «Динамо»

Источник: Еженедельник «Футбол»