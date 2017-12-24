«Ювентус» летом может приобрести Кевина Стротмана за отступные 45 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман может покинуть клуб. Игрок интересен «Ювентусу».

Туринский клуб намерен летом перестроить среднюю линию поля, пригласив бесплатно хавбека «Ливерпуля» Эмре Джана и подписав Стротмана.

«Рома» вряд ли пойдет на переговоры, поэтому «Ювентус» может воспользоваться пунктом о сумме отступных в контракте 27-летнего голландца в размере 45 миллионов евро.

Напомним, что летом 2016 года туринцы выкупили у римлян хавбека Миралема Пьянича за 32 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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