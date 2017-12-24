«Ювентус» летом может приобрести Кевина Стротмана за отступные 45 млн евро

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман может покинуть клуб. Игрок интересен «Ювентусу».

Туринский клуб намерен летом перестроить среднюю линию поля, пригласив бесплатно хавбека «Ливерпуля» Эмре Джана и подписав Стротмана.

«Рома» вряд ли пойдет на переговоры, поэтому «Ювентус» может воспользоваться пунктом о сумме отступных в контракте 27-летнего голландца в размере 45 миллионов евро.

Напомним, что летом 2016 года туринцы выкупили у римлян хавбека Миралема Пьянича за 32 миллиона евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia