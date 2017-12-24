УЕФА опубликовала команду открытий Лиги чемпионов 2017 года

Автор: Лидия Дидык 0

Килиан Мбаппе

УЕФА составил команду из молодых игроков 2017 года. В список вошли футболисты, лучше всего проявившие себя в Лиге чемпионов в 2017 году.

При выборе учитывались два критерия: 1) возраст футболиста – не старше 24 лет 2) дебют в турнире в этом году или прорыв после крайне незначительного опыта участия в Лиге чемпионов ранее.

Сборная открытий: Эдерсон Мораес («Бенфика»/«Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Бенфика»/«Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Никлас Зюле («Бавария»), Киран Тирни («Селтик»), Харри Уинкс («Тоттенхэм»), Талиска («Бешикташ»), Марко Асенсио («Реал»), Килиан Мбаппе («Монако»/«ПСЖ»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Димитри Оберлен («Базель»).

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт УЕФА

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