УЕФА опубликовала команду открытий Лиги чемпионов 2017 года

УЕФА составил команду из молодых игроков 2017 года. В список вошли футболисты, лучше всего проявившие себя в Лиге чемпионов в 2017 году.

При выборе учитывались два критерия: 1) возраст футболиста – не старше 24 лет 2) дебют в турнире в этом году или прорыв после крайне незначительного опыта участия в Лиге чемпионов ранее.

Сборная открытий: Эдерсон Мораес («Бенфика»/«Манчестер Сити»), Нелсон Семеду («Бенфика»/«Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Никлас Зюле («Бавария»), Киран Тирни («Селтик»), Харри Уинкс («Тоттенхэм»), Талиска («Бешикташ»), Марко Асенсио («Реал»), Килиан Мбаппе («Монако»/«ПСЖ»), Тимо Вернер («РБ Лейпциг»), Димитри Оберлен («Базель»).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт УЕФА