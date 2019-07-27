«Барселона» предложит Лионелю Месси бессрочный контракт

«Барселона» намерена предложить форварду Лионелю Месси новый контракт. Он будет рассчитан до конца карьеры аргентинца.

В нынешнем соглашении между игроком и каталонцами есть пункт о продлении его на еще один сезон. Напомним, действующий контракт истекает летом 2021 года.

Поэтому сине-гранатовые думают предложить нападающему соглашение, которое завершится тогда, когда Месси решит закончить футбольную карьеру. К тому же сам игрок часто говорил о том, что готов провести в «Барселоне» всю свою жизнь.

Ранее испанцы собирались заключить контракт с форвардом до 2023 года.

Напомним, в прошедшем сезоне Примеры Месси отыграл в 34 матчах, забил 36 мячей и отдал 15 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo