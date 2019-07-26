Премьер-лига. 3-й тур. «Динамо» одержало победу над «Уралом»

В Петровском парке стартовал третий тур российской Премьер-лиги. «Динамо» Дмитрия Хохлова обыграло гостей из Екатеринбурга.

Премьер-лига. 3-й тур

ДИНАМО — УРАЛ— 2:0 (2:0)

Москва. 21 июля.

Стадион: «ВТБ Арена».

Судья: Павел Кукуян (Сочи).

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Шунич, Юсупов (Теттех, 70), Жоаозиньо (Кардозу, 79), Каборе, Рауш (Морозов, 81), Шиманьски, Панченко, Шейдаев.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян (Погребняк, 84), Емельянов, Бикфалви, Бумаль (Димитров, 46), Егорычев (Бавин, 70), Эль Кабир, Августиняк, Ильин.

Голы: 1:0 — Юсупов (16), 2:0 — Панченко (31).

Предупреждения: Каборе (39), Ароян (56), Рыков (59).

18 (7) удары (в створ) 13 (2)

9 фолы 12

1 офсайды 0

4 угловые 5

47 % владения мячом 53

Хозяева встречи открыли счет на 15-й минуте. Юсупов замкнул подачу Жоаозиньо с фланга. На исходе получаса игры «Динамо» увеличило разрыв в счете. Панченко удачно пробил в дальний угол ворот Годзюра. Во втором тайме «Урал» стал активнее атаковать. Бикфалви пробил в упор, но Шунин отбил удар, затем неточно пробил Эль Кабир. Уральцы терпят девятое поражение в Москве. Клуб из Екатеринбурга только один раз выигрывал и играл вничью с «Динамо» в гостях. Команда Дмитрия Хохлова впервые с 20 апреля одерживает победу и прерывает восьмиматчевую безвыигрышную серию.

Фото: твиттер клуба «Динамо»

Источник: Еженедельник «Футбол»