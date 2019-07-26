Дмитрий Тарасов: «Обвинения в неуплате алиментов – полная чушь»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в неуплате алиментов. Обвинения футболисту выдвинул адвокат его бывшей супруги Сергей Жорин.

«Ну что, всем привет. Вот мы только что прилетели из Рима. Я был шокирован немножко новостями, которые ждали меня по прилету. Что я якобы скрываюсь от долга, который мне присвоил суд. Все это полная чушь. Я был на реабилитации и просто чисто физически и теоретически не могу сделать перевод. Поэтому в ближайшее время, то есть после выходных я обязательно отдам свой долг, который мне присвоил суд.

А то, что пишут эти заказные статейки… Не верьте. Такое вранье, смешно просто. От и до вранье. А с Жориным мы еще увидимся и обязательно поговорим», – сказал Тарасов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: инстаграм Дмитрия Тарасова