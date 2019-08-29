Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Определились также и соперники по группе «Зенита» и «Локомотива».
«Зенит» сыграет в группе с «Бенфикой», «Лионом», «Лейпцигом», «Локо» – с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».
Результат всей жеребьевки:
Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»
Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»
Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Аталанта»
Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»
Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»
Группа F: «Барселона», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Славия»
Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг»
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»
Первые матчи группового этапа пройдут 17-18 сентября.
Фото: Gloobal Look Press
Источник:официальный сайт УЕФА