Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов

Сегодня в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Определились также и соперники по группе «Зенита» и «Локомотива».

«Зенит» сыграет в группе с «Бенфикой», «Лионом», «Лейпцигом», «Локо» – с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

Результат всей жеребьевки:

Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»

Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо» Загреб, «Аталанта»

Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»

Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»

Группа F: «Барселона», «Боруссия» Дортмунд, «Интер», «Славия»

Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг»

Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»

Первые матчи группового этапа пройдут 17-18 сентября.

Фото: Gloobal Look Press

Источник:официальный сайт УЕФА