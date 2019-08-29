Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч. «Спартак» в Москве уступил «Браге»

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Спартак» в Москве принимал «Брагу». Команда Олега Кононова пропустила два мяча в первом тайме.

Лига Европы. Плей-офф. Ответный матч.
СПАРТАК (РОССИЯ) — БРАГА (ПОРТУГАЛИЯ) — 1:2 (0:2)
Москва. 29 августа.
Стадион: «Открытие Арена». 38 176 зрителей.
Судья: Давиде Масса (Италия).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Ещенко, Зобнин (Умяров, 76), Гулиев, Мирзов (С. Бакаев, 46), З. Бакаев, Шюррле, Понсе (Ананидзе, 63).
«Брага»: Матеус, Секейра, Пайлинья, Тормена (Ферружем, 39), Виана, Эсжайю, А. Орта, Р. Орта, Эдуарду (Галену, 23), Новаиш (Франсержиу, 76), Паулиньо.
Голы: 0:1 — Р. Орта (42), 0:2 — Р. Орта (45), 1:2 – З. Бакаев (89).
Предупреждения: Пайлинья (15), А. Орта (32), Эсжайю (46), Жиго (68).

13 (6) удары (в створ) 12 (4)
13 фолы 14
3 офсайды 1
6 угловые 7
55 % владения мячом 45

Первый тайм прошел в равной борьбе. Команды много боролись за мяч в центре поля. Первый момент возник в середине тайма. Джикия пробил издалека, но Матеус отбил удар. «Брага» ответила контрвыпадом, но Максименко спас ворота. Отличный момент не реализовал Понсе. Аргентинец обыграл защитника, и едва не реализовал выход один на один. После подачи Гулиева Жиго ударил головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Португальский клуб в конце тайма забил два гола. Дублем отметился Рикарду Орта. Во втором тайме «Спартак» отыграл один гол благодаря Зелимхану Бакаеву. «Спартак» дважды уступил португальскому клубу.

Первый матч: «Брага» — «Спартак» 1:0

Фото: твиттер клуба «Спартак»
Источник: Еженедельник «Футбол»

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