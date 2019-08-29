Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответный матч. «Спартак» в Москве уступил «Браге»

«Спартак» в Москве принимал «Брагу». Команда Олега Кононова пропустила два мяча в первом тайме.

Лига Европы. Плей-офф. Ответный матч.

СПАРТАК (РОССИЯ) — БРАГА (ПОРТУГАЛИЯ) — 1:2 (0:2)

Москва. 29 августа.

Стадион: «Открытие Арена». 38 176 зрителей.

Судья: Давиде Масса (Италия).

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Айртон, Ещенко, Зобнин (Умяров, 76), Гулиев, Мирзов (С. Бакаев, 46), З. Бакаев, Шюррле, Понсе (Ананидзе, 63).

«Брага»: Матеус, Секейра, Пайлинья, Тормена (Ферружем, 39), Виана, Эсжайю, А. Орта, Р. Орта, Эдуарду (Галену, 23), Новаиш (Франсержиу, 76), Паулиньо.

Голы: 0:1 — Р. Орта (42), 0:2 — Р. Орта (45), 1:2 – З. Бакаев (89).

Предупреждения: Пайлинья (15), А. Орта (32), Эсжайю (46), Жиго (68).

13 (6) удары (в створ) 12 (4)

13 фолы 14

3 офсайды 1

6 угловые 7

55 % владения мячом 45

Первый тайм прошел в равной борьбе. Команды много боролись за мяч в центре поля. Первый момент возник в середине тайма. Джикия пробил издалека, но Матеус отбил удар. «Брага» ответила контрвыпадом, но Максименко спас ворота. Отличный момент не реализовал Понсе. Аргентинец обыграл защитника, и едва не реализовал выход один на один. После подачи Гулиева Жиго ударил головой, но мяч пролетел рядом со штангой. Португальский клуб в конце тайма забил два гола. Дублем отметился Рикарду Орта. Во втором тайме «Спартак» отыграл один гол благодаря Зелимхану Бакаеву. «Спартак» дважды уступил португальскому клубу.

Первый матч: «Брага» — «Спартак» 1:0

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Источник: Еженедельник «Футбол»