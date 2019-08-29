«Спартак» поднял предложение по полузащитнику «Славии» Кралу до 9 млн евро

Автор: Никола Косич 0

РПЛ. 4 тур. «Спартак» — «Динамо» — 0:0. Москва. «Открытие Арена». 3 августа 2019 г.

«Спартаку» по-прежнему интересен полузащитник пражской «Славии» Алекс Крал. Московский клуб улучшил предложение по игроку. 

«Красно-белые» увеличили предложение о приобретении 21-летнего опорника до 9 миллионов евро. «Спартак» уже предпринимал попытку приобрести игрока за 7 миллионов.

«Славии», в свою очередь, не интересна продажа игрока, так как команда впервые с 2007 года вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

Помимо чеха, одним из кандидатов на позицию опорника остается полузащитник «Страсбура» Ибрагим Сиссоко. Также остается вариант с игроком «Ниццы» Адрианом Тамезом.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Betting Insider

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