Садьо Мане в матче со «Спартаком» подвергся расизму

Автор: Лидия Дидык 0

Мане

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане  во время игры подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков московского клуба. Игрока стал автором голевой передачи в выездном матче Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1).

Болельщики красно-белых имитировали звуки обезьян в моменты, когда темнокожий сенегалец прикасался к мячу.

После того как английский клуб забил ответный гол, Мане обратился к публике с просьбой прекратить провокации. Но болельщики продолжали оскорблять игрока, в том числе во время его замены на Дэниэла Старриджа на 70-й минуте.

Филиппе Коутиньо после матча рассказал, что не слышал никаких криков в сторону Мане: «Во время игры не слышал. Узнал только сейчас. Если это так, то реально грустно».

Фото: Global Look Press
Источник: Globoesporte

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