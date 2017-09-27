Лига чемпионов. 2 тур. «Спартак» — «Ливерпуль» — 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Сергей Дроняев 11:00, 27.09.2017 0 В центре вниманияРепортажиФото Предматчевый расклад Роберто Фирмино за безопасное перемещение мяча Мафиозный шарик Болельщики «Спартака» раскрыли заговор Ребров управляет рукой при помощи взгляда Безупречное исполнение И заслуженные овации Королева одобряет Квинси Промес был не менее эмоционален, чем Юрген Клопп Немного бразильской магии Ребров хочет отбить пять судье Близкий контакт Луис Адриано оберегает Фернандо от Эмре Джана Максимум концентрации Способный испепелить взглядом Указующий перст Очередная травма Приободряющие речи И горестное разочарование Жест уважения Луис Адриано не прогуливал занятия на растяжку А иногда мог и взлетать Эмоции захлестывали А раненных бойцов увозили с поля боя Немецкое прикосновение Поделиться:Сергей ДроняевФотокорреспондент еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Leave this field empty if you're human: