Серхио Рамос об игре рукой в матче с «Боруссией»: «Это было неумышленно. Это не пенальти»

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче Лиги чемпионов. Испанец уверен, что пенальти в моменте его игры рукой не было.

«Мы знали, что спустя много лет наконец выиграем здесь. Было тяжело, но мы проявили характер. Хотим восстановить свои лучшие качества, и, думаю, сегодня мы сделали шаг в верном направлении. В Лиге чемпионов важно побеждать убедительно, сегодня было именно так.

Да, мяч попал мне в руку, но это произошло так быстро и было абсолютно неумышленно. У меня не было намерения играть рукой. Не думаю, что был повод назначать пенальти», — сказал Рамос.

