«Интер» планирует следующим летом подписать Федерико Кьезу

21-летний хавбек стал приоритетной целью «Интера». Следующим летом миланцы сделают попытку подписать молодого полузащитника.

Отмечается, что cейчас у «черно-синих» нет средств на приобретение футболиста сборной Италии. новый владелец клуба из Флоренции Рокко Коммиссо не намерен отпускать лидера команды.

Однако, летом 2020 года переход Кьезы выглядит более вероятным. «Интер» готов составить конкуренцию «Ювентусу» за талантливого игрока. Трансфер итальянца может обойтись команде из Милана в 70 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Федерико провел 37 матчей в чемпионате Италии. На его счету 6 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport