Андрей Лунин перешел в «Вальядолид»

«Реал» принял решение отдать Андрея Лунина в аренду. Украинский вратарь продолжит карьеру в «Вальядолиде».

21-летний футболист проведет в «Вальядолиде» сезон-2019/20 на правах аренды. Напомним, Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из «Зари».

Прошлый сезон он провел в аренде в «Леганесе», сыграв за клуб пять матчей. Напомним, контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

⚽️💜 Primera sesión de Andriy Lunin con sus nuevos compañeros. A partir de las 11,30 horas puedes seguir su presentación en nuestro perfil oficial en Facebook 👉🏻 https://t.co/D6Embt9OwP #pucela #RealValladolid pic.twitter.com/iqRzqcWsR1 — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) August 14, 2019

«Вальядолид» в прошлом сезоне занял 16-е место. Команда сохранила место в испанской Примере.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный «твиттер» «Вальядолида»