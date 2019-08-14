Андрей Лунин перешел в «Вальядолид»

Автор: Анатолий Акулов 0

Андрей Лунин

«Реал» принял решение отдать Андрея Лунина в аренду. Украинский вратарь продолжит карьеру в «Вальядолиде».

21-летний футболист проведет в «Вальядолиде» сезон-2019/20 на правах аренды. Напомним, Лунин перешел в «Реал» летом 2018 года из «Зари».

Прошлый сезон он провел в аренде в «Леганесе», сыграв за клуб пять матчей. Напомним, контракт Лунина с мадридским клубом рассчитан до лета 2024 года.

«Вальядолид» в прошлом сезоне занял 16-е место. Команда сохранила место в испанской Примере.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «твиттер» «Вальядолида»

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