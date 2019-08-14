Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Автор: Анатолий Акулов 0

Лига Чемпионов

Сегодня определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победители каждой из пар выйдут в групповой этап турнира.

Команды разделены на две группы. Все участники плей-офф ЛЧ выглядят следующим образом.

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия)

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия)

ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия)

АПОЭЛ (Кипр) – «Аякс» (Голландия)

Путь представителей лиг

ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия)

Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 и 27/28 августа. По итогам раунда определятся все клубы групповой стадии ЛЧ.

Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат

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