Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победители каждой из пар выйдут в групповой этап турнира.

Команды разделены на две группы. Все участники плей-офф ЛЧ выглядят следующим образом.

Путь чемпионов

«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия)

«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия)

ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия)

АПОЭЛ (Кипр) – «Аякс» (Голландия)

Путь представителей лиг

ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия)

Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 и 27/28 августа. По итогам раунда определятся все клубы групповой стадии ЛЧ.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат