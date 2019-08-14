Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня определились все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов. Победители каждой из пар выйдут в групповой этап турнира.
Команды разделены на две группы. Все участники плей-офф ЛЧ выглядят следующим образом.
Путь чемпионов
«Динамо» Загреб (Хорватия) – «Русенборг» (Норвегия)
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Црвена Звезда» (Сербия)
ЧФР (Румыния) – «Славия» (Чехия)
АПОЭЛ (Кипр) – «Аякс» (Голландия)
Путь представителей лиг
ЛАСК (Австрия) – «Брюгге» (Бельгия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Краснодар» (Россия)
Матчи раунда плей-офф запланированы на 20/21 и 27/28 августа. По итогам раунда определятся все клубы групповой стадии ЛЧ.
Фото: Global Look Press
Источник: Чемпионат