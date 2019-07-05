Филлип Коку возглавил «Дерби Каунти»

Автор: Анатолий Акулов 0

Голландский специалист продолжит карьеру в английском Чемпионшипе. 48-летний тренер подписал контракт с «Дерби Каунти».

Сообщается, что Филлип Коку назначен на пост главного тренера «Дерби Каунти». 48-летний голландец подписал долгосрочное соглашение сроком на четыре года.

На этой должности голландец сменил Фрэнка Лэмпарда, возглавившего «Челси». Напомним, ранее Коку был уволен из «Фенербахче». А до переезда в Турцию работал с голландским ПСВ.

Начало прошедшего сезона Коку провел в чемпионате Турции. В октябре прошлого года голландец покинул «Фенер».

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Дерби Каунти»

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