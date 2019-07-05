Йоаким Андерсен близок к переходу в «Лион»

Датский защитник «Сампдории» близок к переезду в чемпионат Франции. Йоаким Андерсен может перейти в «Лион».

Сообщается, что «ткачи» уже согласовали трансфер центрального защитника «Сампдории». Французский клуб заплатит за 23-летнего игрока сборной Дании 25 миллионов евро.

Дополнительные 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов. Ранее датчанина связывали с возможным переходом в «Интер», «Милан», «Рому», «Арсенал» или «Тоттенхэм». В качестве его замены «Сампдория» рассматривает защитника «Сассуоло» Джанджакомо Маньяни.

В прошедшем сезоне Андерсен провел 32 матча в чемпионате Италии. На его счету 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио