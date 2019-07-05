«Лацио» купил защитника Дениса Вавро

Автор: Анатолий Акулов 0

Защитник сборной Словакии продолжит карьеру в чемпионате Италии. Денис Вавро перешел в римский «Лацио».

Римский клуб объявили о трансфере центрального защитника «Копенгагена» Дениса Вавро. С 23-летним футболистом сборной Словакии заключен долгосрочный контракт на пять лет.

Трансфер Вавро обошелся римлянам в 10,5 миллиона евро. Напомним, в прошедшем сезоне Вавро стал чемпионом Дании.

В минувшем розыгрыше чемпионата Дании игрок провел 35 матчей. На его счету 1 результативная передача.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный «Twitter» «Лацио»

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