«Лацио» купил защитника Дениса Вавро

Защитник сборной Словакии продолжит карьеру в чемпионате Италии. Денис Вавро перешел в римский «Лацио».
Римский клуб объявили о трансфере центрального защитника «Копенгагена» Дениса Вавро. С 23-летним футболистом сборной Словакии заключен долгосрочный контракт на пять лет.
Трансфер Вавро обошелся римлянам в 10,5 миллиона евро. Напомним, в прошедшем сезоне Вавро стал чемпионом Дании.
👕 Le prime immagini di Denis #Vavro con l'Aquila sul petto! #WelcomeVavro ⚔️ pic.twitter.com/tl6lqK9Dq7
— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 5, 2019
В минувшем розыгрыше чемпионата Дании игрок провел 35 матчей. На его счету 1 результативная передача.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный «Twitter» «Лацио»