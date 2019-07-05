Кристо Гонсалес может перейти в «Зенит»

Нападающего «Реала» Кристо Гонсалес может продолжить карьеру в России. На 21-летнего форварда претендует «Зенит».

Руководство питерского клуба хочет усилить атакующую линию команды перед Лигой чемпионов. «Зенит» присматривается к испанскому форварду Кристо Гонсалесу.

Отмечается, что сам «Реал» не против продать молодого нападающего. «Сливочные» готовы начать переговоры с 10 миллионов евро за трансфер.

В прошедшем сезоне испанец провел за вторую команду «Реала» 37 матчей. На его счету 21 гол в проведенных встречах.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca