Александру Тудорие перешел в тульский «Арсенал»

23-летний румынский нападающий продолжит карьеру в чемпионате России. Форвард подписал контракт с тульским «Арсеналом».

Нападающий румынского «Волунтари» Александру Тудорие перешел в тульский клуб. 23-летний румын подписал долгосрочное соглашение с «Арсеналом».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока составит порядка 300 тысяч евро. До переезда в российскую Премьер-лигу форвард выступал в Румынии за «Волунтари», «Стяуа» и «Оцелул».

В прошедшем сезоне нападающий провел 36 матчей в чемпионате Румынии. На его счету 10 голов и 3 результативные передачи.

Фото: официальный «Twitter» ПФК «Арсенал»

Источник: официальный «Twitter» ПФК «Арсенал»