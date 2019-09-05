Густаво Матосас оставил пост главного тренера сборной Коста-Рики из-за скуки

Уругвайский специалист ушел в отставку с поста наставника сборной Коста-Рики. Причина увольнения 52-летнего тренера оказалась довольно неожиданной.

По словам Матосаса, главной причиной ухода с должности стала скука. «Я понял, что на национальном уровне я чувствую себя непродуктивно, хотя убиваю время за просмотром видео. Тяжело когда у тебя нет игроков, ты не можешь их тренировать на регулярной основе», – сказал Густаво.

«Я располагаю игроками одну неделю раз в два месяца, и это меня убивает. Я не знал, что это так сложно. Думал, что смогу как-то вытерпеть», – отметил он.

«Я не предполагал, что быть главным тренером национальной команды будет так скучно. Я не жалею об этом и не покидаю команду разочарованным, потому что я сделал все возможное», – заключил специалист.

Напомним, 52-летний уругваец возглавил сборную Коста-Рики в конце 2018 года.

Фото: Twitter

Источник: ESPN