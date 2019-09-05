Денис Глушаков: «Спартак» стал похож на яблоню, в которую залезли черви»

Бывший хавбек «красно-белых» Денис Глушаков поделился мнением о Массимо Каррере. А также высказался по поводу слов экс-тренера команды Аттилы Мальфатти.

Ранее Мальфатти заявил, что «Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артем Ребров – средние игроки, которые бы ничего не выиграли без Массимо Карреры». 32-летний хавбек не согласен с данной позицией.

«У каждого может быть свое мнение, но, когда мы выиграли золото, он все же был не с нами, а в юношеской академии «Юве». В играх важна статистика, пусть посмотрит количество моих игр за сборную, на чемпионате мира и Европы, проанализирует сколько в чемпионском сезоне Глушаков принес очков, а потом пусть повторит свои слова», — отметил Глушаков.

«Он вообще какое отношение имеет к чемпионству? Где он тогда был? А вот заслуга Массимо, безусловно, была огромной. Но, повторю, важна и команда футболистов, костяк, чтобы все оставались единомышленниками», — добавил Денис.

«И этот коллектив жил бы и дальше, если бы его не разрушали и не подтачивали изнутри. «Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в нее залезли черви», — сказал футболист.

«Мы были ответственны за неудачи, нас было удобнее всего растоптать. Каррера в эти минуты оставался героем, а его друзья, вероятно, просто наслаждались финансовой стабильностью», – заключил полузащитник.

Напомним, этим летом Денис Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат». За грозненский клуб хавбек провел 3 матча.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат