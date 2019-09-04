Янник Боласье мог получать в ЦСКА свыше 4 миллионов евро в год

В минувшее летнее трансферное окно ЦСКА пробовал подписать нападающего «Эвертона» Янника Боласье. Московский клуб предлагал игроку хорошую зарплату.

По данным источника, красно-синие были готовы платить футболисту свыше 4,3 миллиона евро в год (столько же он получал в «Эвертоне»). Но нападающий не захотел переезжать в Россию из-за опасений стать жертвой нападок на расовой почве.

В результате 30-летний форвард перешел в лиссабонский «Спортинг» на правах аренды. Напомним, Янник Боласье подписал контракт с «Эвертоном» в августе 2016 года. Футболист провел за клуб 32 игры, в которых забил 2 мяча.

В прошлом сезоне Боласье играл в аренде за «Андерлехт» (17 матчей, 6 голов, 3 передачи) и «Астон Виллу» (21, 2, 5).

Фото: твиттер «Спортинга»

Источник: Daily Mail