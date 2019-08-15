«Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА

В Стамбуле состоялся матч за Суперкубок УЕФА. Команда Юргена Клоппа одержала победу в серии пенальти над «Челси».

Мерсисайдцы по пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА (2:2, пенальти — 5:4). Голами в составе «синих» отметились нападающий Оливье Жиру и хавбек Жоржинью. У «красных» дубль оформил форвард Садио Мане.

Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» — «Челси» — 2:2 д.в. (0:1). Пенальти — 5:4.

14 августа. Стамбул. Стадион «Водафон Парк».

Судья: Стефани Фраппар (Франция).

«Ливерпуль»: Адриан, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон (Александр-Арнолд, 91), Фабинью, Хендерсон, Милнер (Вайналдум, 64), Окслейд-Чемберлен (Роберту Фирмину, 46), Салах, Мане (Ориги, 103).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен (Томори, 85), Эмерсон, Жоржинью, Канте, Ковачич (Баркли, 101), Пулишич (Маунт, 74), Жиру (Абрахам, 74), Педро.

Голы: Жиру, 36 (0:1). Мане, 48 (1:1). Мане, 95 (2:1). Жоржинью, 101 — с пенальти (2:2).

Предупреждения: Аспиликуэта, 79. Хендерсон, 85. Александр-Арнолд, 107.

Серия пенальти: Роберту Фирмину — 1:0. Жоржинью — 1:1. Фабинью — 2:1. Баркли — 2:2. Ориги — 3:2. Маунт — 3:3. Александр-Арнолд — 4:3. Эмерсон — 4:4. Салах — 5:4. Абрахам — 5:4 (вратарь).

Для «Ливерпуля» этот финал стал уже вторым с начала сезона. Напомним, в матче за Суперкубок Англии мерсисайдцы уступили в серии пенальти «Манчестер Сити» со счетом 4:5 (основное время 1:1).

Фото: Global Look Press

Источник: Cпорт-Экспресс