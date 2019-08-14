Алекс Ивоби: «Надеюсь сделать себе имя в «Эвертоне»

Новичок «Эвертона» Алекс Ивоби рассказал о причинах ухода из «Арсенала». Полузащитник выступал за лондонский с 2015 по 2019 годы.

«Я поговорил с тренером и спортивным директором, и они смогли меня переманить. Предложение было слишком привлекательным, чтобы отказать.

Тренер сказал мне, что для меня есть место, что обо мне позаботятся. В принципе, это все, что нужно услышать игроку.

В «Арсенале» я всегда считался юнцом, так что этим трансфером я надеюсь сделать себе имя в Премьер-лиге и сотворить историю с «Эвертоном», – сказал Ивоби.

За «Арсенал» Ивоби сыграл 100 игр и забил 11 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Эвертона»