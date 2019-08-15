Паулу Барбоза о Сулейманове: «Успешная игра с «Порту» может серьезно повлиять на карьеру Шапи»

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал выход «Краснодара» в раунд плей-офф квалификации ЛЧ. Также он отметил игру форварда «быков» Магомеда-Шапи Сулейманова.

Барбоза подчеркнул, что не верил в такой исход двухматчевого противостояния. «Никто не ожидал такого исхода после гостевой победы «Порту» в первом матче. Тем не менее «Краснодар» здорово себя показал и заслуженно прошел дальше. Российская команда действительно выглядела лучше, чем «Порту», поэтому исход справедлив», — cказал Паулу.

«Что касается двух мячей молодого нападающего российской команды Сулейманова, то, конечно, он мог благодаря им обратить на себя внимание. Успешная игра в ответной встрече может серьезно повлиять на его карьеру, но все-таки пока что это лишь один матч», — добавил он.

«Чтобы тебя приметил хороший клуб, нужно стабильно показывать высокий уровень в Лиге чемпионов и играх за сборную», — заключил Барбоза.

Напомним, «Краснодар» прошел «Порту» (0:1, 3:2) и пробился в раунд плей-офф квалификации ЛЧ. В решающей стадии за право выхода в группой этап турнира «быки» сыграют с «Олимпиакосом».

Фото: Global Look Press

Источник: «Известия»