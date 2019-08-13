Мауро Икарди дал согласие на переход в «Ювентус»

Автор: Анатолий Акулов 0

Мауро Икарди

Аргентинский нападающий близок к уходу из «Интера». 26-летний форвард может перейти в «Ювентус».

Сообщается, что Мауро Икарди отклонил предложения «Наполи», «Ромы» и «Монако». Игрок твердо рассчитывает перебраться в Турин.

Футболист уже согласовал 5-летний контракт с «бьянконери». Аргентинец будет зарабатывать в «Юве» 8 миллионов евро в год. Помимо этого, игрок получит дополнительные денежные бонусы в случае успешного выступления за новый клуб.

Трансфер Икарди в «Ювентус» может состояться после того, как туринцы выручат средства от продажи игроков. «Старая синьора» планирует продать нападающих Пауло Дибалу и Марио Манджукича.

В прошедшем сезоне Мауро провел 29 матчей в чемпионате Италии. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: «твиттер» журналиста Николо Скиры

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