Габриэл Барбоза может стать игроком ЦСКА

Автор: Анатолий Акулов 0

Бразильский хавбек «Интера» может продолжить карьеру в России. Полузащитником интересуются несколько клубов Премьер-лиги.

Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды во «Фламенго», попал в сферу интересов ЦСКА. Помимо армейцев в футболисте заинтересовано «Динамо».

Отмечается, что на Габигола также претендуют «Севилья», «Вильярреал» и «Ницца». Стоимость трансфера оценивается в 15-20 миллионов евро. Аренда бразильца во «Фламенго» рассчитана до конца года.

В текущем сезоне Барбоза провел 10 матчей в чемпионате Бразилии. В его активе 9 голов и 2 результативные передачи.

Фото: «Twitter» Габриэля Барбозы
Источник: Mercato365

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